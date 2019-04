Звездата на "Ливърпул" Мохамед Салах има убийствен шут! Буквално!

Изпита го и един нищо неподозиращ... гълъб.

При победата над "Хъдърсфийлд" с 5:0 на "Анфийлд" от 36-ия кръг на първенството в Англия, наблюдателни фенове забелязаха, че на терена има умряла птица. Медиите на Острова прецениха, че именно Салах е бил причина за тази нелепа кончина.

От снимката, разпространена в социалните мрежи, се вижда, че съотборникът на египтянина Даниел Стъридж също е забелязал гълъба.

This pigeon went to ground easily and without contact in the Huddersfield box, but you won’t hear about it because his name isn’t Mo Salah pic.twitter.com/zFsAEk6L0t