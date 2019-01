Мохамед Салах от "Ливърпул" е голмайстор, най-добър футболист, спасител, любимец, мразен от противниците, притежател на една от най-грозните статуи, а от скоро е и... мравка!

Точно така!

Египтянинът вече официално може да твърди, че има свой собствен животински вид. Но да започнем отначало.

Професор Мустафа Шараф - специалист по мравките от университета "Крал Сауд" в Рияд, открива в Оман нов подвид на познати животни. Те са двуцветни и предпочитат да ходят по трева. По право той трябва да наименува откритието си. Така, след кратък размисъл, трудолюбивите животинки вече носят името Мераноплус Мосалахи (Meranoplus mosalahi).

Review of the ant genus Meranoplus Smith, 1853 (Hymenoptera: Formicidae) in the Arabian Peninsula with description of a new species M. mosalahi sp. n. from Oman https://t.co/jfByFV2tJZ pic.twitter.com/LoP9EktTo3