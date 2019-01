Нападателят на "Байерн" Мюнхен Томас Мюлер ще пропусне мачовете с "Ливърпул" от 1/8-финалите в Шампионската лига. Германецът е наказан за два мача заради червения картон, който получи в последната среща от груповата фаза на турнира срещу "Аякс". Тогава Мюлер скочи с високо вдигнат крак и ритна в главата Николас Таляфико.

От баварския клуб обявиха, че ще обжалват.

UEFA have suspended @esmuellert_ for two @ChampionsLeague games following his red card against Ajax. #FCBayern will appeal the decision. pic.twitter.com/cPdPLkDlSR