Moment that I will never forget in my life!Thank you @pfc_arsenal for making me so special after these hard times for me! I promise to come back stronger and help you the way you helped me today! Unfortunately I need to make this surgery tomorrow if I want to continue playing football with players and PEOPLE like you! Great TEAM victory today ! Момент, который я никогда не забуду в своей жизни! Спасибо @pfc_arsenal за это особое внимание в такой трудный для меня момент! Обещаю, что вернусь сильнее и помогу вам, как вы помогли мне сегодня! К сожалению, я вынужден сделать эту операцию завтра если хочу продолжать играть в футбол с такими игроками и ЛЮДЬМИ как вы! Прекрасная КОМАНДНАЯ победа сегодня @m_l.levashov @kkombarov @gcausic__92 @maximbelyaev6 @giko__8 @_khagush_14 @_kantik_kantik_ @tkach77serzh @usernameluka @artur_nigmatullin1 @guramadzhoev @joytodorova @a.denisov_71 @eduardpysin @dennizz87 @romanok_81 @ivanalifanov @a_chestnov @makskotenev @dmitry_fomkin @victoralvarezd @ivakin_yaroslav @kozhevnikov7 (Извините если я забыл ково)

