В типичния си шегаджийски стил полузащитникът на "Ливърпул" Джеймс Милнър коментира наградата на ФИФА за най-красив гол за изминалата година. Изненадващо тя бе връчена на неговия съотборник Мохамед Салах за попадението му срещу "Евертън" през декември 2017 г.

Според Милнър това попадение дори не е в топ 3 на красивите голове, които египтянинът е отбелязвал през изминалия сезон. Той все пак поднесе поздравленията си към колегата, с когото делят една съблекалня.

"Поздравления, Мо Салах за седмия ти най-хубав гол през миналия сезон, който беше избран за Гол на годината", бяха точните думи на Милнър.

Congrats @MoSalah on your 7th best goal from last season winning goal of the year #Baller#Topbin#oneofmanyworldies https://t.co/OkNMlIsNLb