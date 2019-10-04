Тази вечер се изиграха двубоите от втория кръг на груповата фаза в Лига Европа.
В един от най-интересните "Лацио" постигна обрат срещу гостуващия "Рен" благодарение на сръбския национал Сергей Милинкович-Савич. Халфът влезе в игра в 53', но малко след това Жереми Морел смълча "Олимпико", давайки аванс на френския тим.
Само за 12 минути обаче, между 63' и 75, "римските орли" отбелязаха две попадения и отмъкнаха трите точки. Милинкович-Савич първо изравни резултата, а после подаде на Чиро Имобиле за 2:1.
В друга среща "Севиля" напълно доминираше като домакин на кипърския АПОЕЛ Никозия, но спечели само с 1:0 с гол на Чичарито в 17'.
Всички резултати и голмайстори
Група 1
"Севиля" - АПОЕЛ Никозия 1:0
1:0 Чичарито (17)
"Дюделанж" - "Карабах" 1:4
0:1 А. Зубир (11)
0:2 Мичел (30)
0:3 Р. Алмейда (37) д.
0:4 Д. Кинтана (69)
1:4 А. Берние (90)
Група 2
"Малмьо" - "Копенхаген" 1:1
0:1 Л. Нилсен (45) авт.
1:1 М. Розенберг (55)
"Лугано" - "Динамо" Киев 0:0
Група 3
"Краснодар" - "Хетафе" 1:2
0:1 А. Родригес (36)
0:2 А. Родригес (61)
1:2 Ари (69)
"Трабзонспор" - "Базел" 2:2
0:1 С. Видмер (20)
1:1 А. Пармак (26)
2:1 Х. Соса (78)
2:2 Н. Окафор (80)
Група 4
"Спортинг" Лисабон - ЛАСК 2:1
0:1 М. Рагуз (16)
1:1 Л. Фелипе (59)
2:1 Б. Фернандеш (63)
"Розенборг" - ПСВ Айндховен 1:4
0:1 П. Росарио (14)
0:2 Б. Мелинг (37) авт.
0:3 Д. Мален (41)
1:3 С. Адегбенро (70)
1:4 Д. Мален (79)
Група 5
"Лацио" - "Рен" 2:1
0:1 Ж. Морел (53)
1:1 С. Милинкович-Савич (63)
2:1 Ч. Имобиле (75)
"Селтик" - "Клуж" 2:0
1:0 О. Едуард (20)
2:0 М. Елиунуси (59)
Група 6
"Витория" Гимараеш - "Айнтрахт" Франкфурт 0:1
0:1 Е. Н'Дика (36)
"Арсенал" - "Стандард" Лиеж 4:0
1:0 Г. Мартинели (14)
2:0 Г. Мартинели (16)
3:0 Дж. Уилок (22)
4:0 Д. Себайос (57)
Група 7
"Йънг Бойс" - "Рейнджърс" 2:1
0:1 А. Морелос (44)
1:1 Р. Асале (50)
2:1 К. Фаснахт (90)
"Фейенорд" - "Порто" 2:0
1:0 Й. Торнстра (49)
2:0 Р. Карсдорп (80)
Група 8
ЦСКА Москва - "Еспаньол" 0:2
0:1 В. Лей (64)
0:2 В. Кампузано (90)
"Ференцварош" - "Лудогорец" 0:3
0:1 Дж. Лукоки (1)
0:2 Р. Форстър (40)
0:3 Р. Форстър (64)
Група 9
"Сент Етиен" - "Волфсбург" 1:1
1:0 Т. Коледжейчак (13)
1:1 Вилиам (15)
"Олександрия" - "Гент" 1:1
0:1 Л. Депоатр (6)
1:1 А. Ситало (61)
Група 10
"Истанбул Башакшехир" - "Борусия" Мьонхенгладбах 1:1
1:0 Е. Вишча (55)
1:1 П. Херман (90)
"Волфсбергер" - "Рома" 1:1
0:1 Дж. Клуйверт (27)
1:1 М. Линдъл (51)
Група 11
"Бешикташ" - "Уулвърхeмптън" 0:1
0:1 Боли (90)
"Брага" - "Слован" Братислава 2:2
1:0 Б. Виана (31)
1:1 А. Шпорар (45)
2:1 В. Галено (63)
2:2 Б. Виана (87) авт.
Група 12
"Астана" - "Партизан" 1:2
0:1 Садик (28)
0:2 Садик (73)
1:2 Сигурйонсон (85)
АЗ Алкмаар - "Манчестър Юнайтед" 0:0