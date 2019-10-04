Тази вечер се изиграха двубоите от втория кръг на груповата фаза в Лига Европа.

В един от най-интересните "Лацио" постигна обрат срещу гостуващия "Рен" благодарение на сръбския национал Сергей Милинкович-Савич. Халфът влезе в игра в 53', но малко след това Жереми Морел смълча "Олимпико", давайки аванс на френския тим.

Само за 12 минути обаче, между 63' и 75, "римските орли" отбелязаха две попадения и отмъкнаха трите точки. Милинкович-Савич първо изравни резултата, а после подаде на Чиро Имобиле за 2:1.

В друга среща "Севиля" напълно доминираше като домакин на кипърския АПОЕЛ Никозия, но спечели само с 1:0 с гол на Чичарито в 17'.

Всички резултати и голмайстори

Група 1

"Севиля" - АПОЕЛ Никозия 1:0

1:0 Чичарито (17)

"Дюделанж" - "Карабах" 1:4

0:1 А. Зубир (11)

0:2 Мичел (30)

0:3 Р. Алмейда (37) д.

0:4 Д. Кинтана (69)

1:4 А. Берние (90)



Група 2

"Малмьо" - "Копенхаген" 1:1

0:1 Л. Нилсен (45) авт.

1:1 М. Розенберг (55)

"Лугано" - "Динамо" Киев 0:0

Група 3

"Краснодар" - "Хетафе" 1:2

0:1 А. Родригес (36)

0:2 А. Родригес (61)

1:2 Ари (69)

"Трабзонспор" - "Базел" 2:2

0:1 С. Видмер (20)

1:1 А. Пармак (26)

2:1 Х. Соса (78)

2:2 Н. Окафор (80)

Група 4

"Спортинг" Лисабон - ЛАСК 2:1

0:1 М. Рагуз (16)

1:1 Л. Фелипе (59)

2:1 Б. Фернандеш (63)

"Розенборг" - ПСВ Айндховен 1:4

0:1 П. Росарио (14)

0:2 Б. Мелинг (37) авт.

0:3 Д. Мален (41)

1:3 С. Адегбенро (70)

1:4 Д. Мален (79)

Група 5

"Лацио" - "Рен" 2:1

0:1 Ж. Морел (53)

1:1 С. Милинкович-Савич (63)

2:1 Ч. Имобиле (75)

"Селтик" - "Клуж" 2:0

1:0 О. Едуард (20)

2:0 М. Елиунуси (59)

Група 6

"Витория" Гимараеш - "Айнтрахт" Франкфурт 0:1

0:1 Е. Н'Дика (36)

"Арсенал" - "Стандард" Лиеж 4:0

1:0 Г. Мартинели (14)

2:0 Г. Мартинели (16)

3:0 Дж. Уилок (22)

4:0 Д. Себайос (57)

Група 7

"Йънг Бойс" - "Рейнджърс" 2:1

0:1 А. Морелос (44)

1:1 Р. Асале (50)

2:1 К. Фаснахт (90)

"Фейенорд" - "Порто" 2:0

1:0 Й. Торнстра (49)

2:0 Р. Карсдорп (80)

Група 8

ЦСКА Москва - "Еспаньол" 0:2

0:1 В. Лей (64)

0:2 В. Кампузано (90)

"Ференцварош" - "Лудогорец" 0:3

0:1 Дж. Лукоки (1)

0:2 Р. Форстър (40)

0:3 Р. Форстър (64)

Група 9

"Сент Етиен" - "Волфсбург" 1:1

1:0 Т. Коледжейчак (13)

1:1 Вилиам (15)

"Олександрия" - "Гент" 1:1

0:1 Л. Депоатр (6)

1:1 А. Ситало (61)

Група 10

"Истанбул Башакшехир" - "Борусия" Мьонхенгладбах 1:1

1:0 Е. Вишча (55)

1:1 П. Херман (90)

"Волфсбергер" - "Рома" 1:1

0:1 Дж. Клуйверт (27)

1:1 М. Линдъл (51)

Група 11

"Бешикташ" - "Уулвърхeмптън" 0:1

0:1 Боли (90)

"Брага" - "Слован" Братислава 2:2

1:0 Б. Виана (31)

1:1 А. Шпорар (45)

2:1 В. Галено (63)

2:2 Б. Виана (87) авт.

Група 12

"Астана" - "Партизан" 1:2

0:1 Садик (28)

0:2 Садик (73)

1:2 Сигурйонсон (85)

АЗ Алкмаар - "Манчестър Юнайтед" 0:0