"Милан" уволни треньора Марко Джампаоло. 52-годишният наставник изкара едва седем мача начело на "росонерите", в които записа 3 победи и 4 загуби.

"Милан съобщава, че освобождава господин Марко Джампаоло от неговата позиция като треньор на първия отбор. Клубът благодари на Марко за неговата работа и му пожелава всичко най-добро в професионалната му кариера", съобщиха от клуба.

Джампаоло наследи на треньорския пост Дженаро Гатузо. Той обаче не оправда очакванията, а фаворит за негов заместник е Стефано Пиоли. Феновете на "росонерите" обаче не искат бившия треньор на "Интер" и "Фиорентина" и дори подеха кампания в социалните мрежи с хаштаг #PioliOut.