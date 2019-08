Шумахер отново триумфира с едни от най-бързите болиди в света! Не става въпрос за легендата и седемкратен победител във Формула 1 Михаел, а за сина му Мик, който е считан за една от най-големите надежди в моторните спортове.

Младият Шумахер триумфира на писта "Хунгароринг" в Будапеща в старт от Формула 2. 20-годишният пилот започна от първа позиция и се задържа на като лидер до края на 28-те обиколки.

Карлин Нобухару Мацушита остана на второ място, на 1,4 секунди зад Шумахер. Трети успя да финишира Серхио Сете Камара с "Макларън".

For the first time in years, the Schumacher name wins in Hungary!



The magic moment @SchumacherMick crossed the line for his first F2 win #HungarianGP #F2 pic.twitter.com/7W8UpjXFsb