Мик Шумахер подкара шампионския болид на легендарния си баща преди Гран при на Германия. Синът на седемкратния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер направи демонстрация на пистата "Хокенхайм" с "Ферари F2004" - болида, донесъл последната титла на легендарния германец през 2004 г.

20-годишният Мик имаше и специален шлем - разделен наполовина, като от едната страна бe дизайнът на неговата каска, а от другата - този на баща му в традиционното червено.

2019/2004 - Thank you @JMD_helmets for the amazing look this weekend! pic.twitter.com/9NZJZFUDNH