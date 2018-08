Лионел Меси е новият капитан на "Барселона", съобщиха от клуба. Петкратният носител на "Златната топка" наследява лентата от легендата Андрес Иниеста, който по-рано през годината премина в японския "Висел Кобе".

Four Barça captains for this season: all from La Masia!



Messi

Sergio

@3gerardpique

