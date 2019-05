View this post on Instagram

Contentos con el resultado de esta noche. Pero aún nos queda ir a Anfield, una cancha muy difícil, donde el Liverpool que es un equipazo apretará mucho. Viene el momento más importante de la temporada y hay que estar más juntos y unidos que nunca. Por último, quiero aprovechar para mandarle un abrazo a @ikercasillas y desearle que se recupere muy pronto.