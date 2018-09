За първи път звездата на "Барселона" Лионел Меси включи в класацията за най-добър футболист в света за годината своя "вечен съперник" - Кристиано Роналдо. Вотът на капитана на Аржентина бе за класацията на ФИФА, а нито той, нито португалецът взеха отличието. Лука Модрич бе избран за най-добър в света за изминалата година.

Меси също посочи капитана на Хърватия за свой фаворит. На второ място в неговата класация е най-добрият млад футболист на отминалото световно първенство и шампион с Франция - Килиан Мбапе, а трети е Роналдо.

Португалският капитан, който премина от "Реал" Мадрид в "Ювентус" през лятото, обаче не върна жеста и остави челната си тройка без Меси. Той е сложи на първо място своя вече бивш съотборник в "Кралския клуб" - Рафаел Варан, следван от Модрич и Антоан Гризман.

