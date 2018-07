Цял куп футболни знаменитости блестяха на сватбеното парти на Сеск Фабрегас и красивата Даниела Семана. Сред най-сниманите и височайши гости бяха Лионел Меси и Луис Суарес, до които блестяха половинките им - Антонела и София Балби.

Фабрегас и Даниела си казаха заветното "Да!" през май, но изчакаха края на световното първенство и пика на лятото, за да съберат приятели и да отпразнуват щастливото събитие в Ибиса.

Stars including Lionel Messi, Thierry Henry and John Terry attend glamorous post-wedding party of Cesc Fabregas and Daniella Semaan https://t.co/DRccpeF323 pic.twitter.com/JCEvNCdMVZ — Futball Select (@futballselect) July 25, 2018

По червения килим минаха аржентинският ас Меси, заедно с Антонела, както и съотборникът му в "Барселона" Луис Суарес, заедно с бременната си половинка София Балби.

Бившият съотборник на Фабрегас в "Арсенал" - Тиери Анри, уважи партито заедно със съпругата си Андреа Раячич. С половинката си Ванеса бе и легендарният бивш футболист на "Барселона" Карлес Пуйол.

Carles Puyol, Sergio Busquets, and Pedro at Cesc Fabregas wedding in Ibiza earlier today #fcblive pic.twitter.com/oLuIt1Tovm — FC Barcelona Fl (@FCBarcelonaFl) July 25, 2018

Джон Тери се появи под ръка с красивата Тони.

Голяма част от съотборниците на Фабрегас в "Челси", сред които Нголо Канте и Маркос Алонсо също уважиха партито след предварително разрешение от новия мениджър на клуба Маурицио Сари.