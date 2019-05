Каквото и да кажем за Лионел Меси след първия мач от полуфиналите на Шампионската лига срещу "Ливърпул", ще е малко! Звездата на "Барселона" закръгли головата си сметка на 600 попадения, а именно юбилейното му стана едно от най-красивите в историята на турнира.

Аржентинецът оформи крайния резултат 3:0 в 82-рата минута с ювелирно попадение от пряк свободен удар.

Той успя много прецизно да прати топката във вратата на Алисон от над 31 метра. Футболистът на "Барселона" просто не остави шанс на стража на "Ливърпул", който реагира възможно най-професионално. Срещу някои звезди обаче дори това е недостатъчно!

Всъщност Меси постави още един рекорд с този гол. Оставяме броя попадения настрана. Според футболните статистици, това е голът, който аржентинецът вкарва от най-далечно разстояние в Шампионската лига.

А той има 134 мача в най-силния европейски клубен турнир и вече 112 гола!

Нищо чудно, че футболните специалисти полудяха по попадението!

Като коментаторите на английската телевизия, излъчваща мача - Рио Фърдинанд и Гари Линикер, които не сдържаха възхищението си, въпреки че се предполага, че трябва да стискат палци за "Ливърпул".

Reaction when #Messi hits his 600th goal for @FCBarcelona ... u have to get excited! Wow ps. Get the sound on #barcalfc #UCL pic.twitter.com/PlgFtZJvHF

След мача Линикер определи този пряк свободен удар за най-добрият в историята. "Малкият гении преобръща логиката!", възхищаваше се той.

WOW! Just Wow. Messi scores his 600th goal for @FCBarcelona with as good a freekick as you’ll ever see. The little genius defies logic.