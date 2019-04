Кой е най-бързият човек на света? Юсейн Болт, който е световен рекордьор на 100 и 200 м, както и 8-кратен олимпийски шампион? Не!

Някой нов талант в леката атлетика? Също не!

Килиан Мбапе? Да!

Учудихме ли ви?

Френският младеж, който е звезда на шампиона в футболната Лига 1 "Пари Сен Жермен", впечатли с по-висока средна скорост от тази на прочутия ямаец, който вече окачи шпайковете.

По време на мача срещу "Монако", в който отбеляза хеттрик, Мбапе е развил скорост от 38 км/ч. За справка, тази на Болт по време на постигането му на световния рекорд на 100 м (9,58 сек. през 2009 г.) е била средно 37,58 км/ч.

Е, това е доста далеч от най-високата скорост, показана от Болт по време на рекордното му бягане (44,72 км/ч от 60-тия до 80-тия метър), но все пак... Мбапе не е спринтьор.

За сметка на това той за пореден път доказа, че е един от най-големите таланти в съвременния футбол и завърши този спринт не с рекорд, а с гол във вратата на бившия си тим, след майсторски пас на Муса Диаби. Това попадение сложи и началото на хеттрика на световния шампион с Франция, който през настоящия сезон има на сметката си 36 гола във всички турнири.

Феновете не пропуснаха да се удивят от изпълнението на Мбапе, като заявиха, че тази скорост, комбинирана с футболния ум на младия французин, ще го изстреля в космоса на големите звезди на терена.

I have always feared pace.



Pace with a football brain is lethal.



Mbappe has everything to worry even the best defenders in the world.



Unreal talent. https://t.co/5yGihSmO9Z