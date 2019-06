За Килиан Мбапе определението "звезда" не е нищо ново! Френският младеж най-вероятно вече е свикнал със светлините на прожекторите и с надеждите, които футболните специалисти и феновете му възлагат.

Изглежда, че той се чувства много добре в тази своя роля и уверено върви към върха. Що се отнася до головете в сметката на нападателя, те вече са трицифрено число.

Мбапе вкара първото попадение във вратата на Андора при победата на Франция с 4:0 в квалификациите за Евро 2020, а то беше под номер 100 в кариерата му!

Само на 20 години и със 180 мача зад гърба си, нападателят на "Пари Сен Жермен" вече е поставил солидна основа, над която да гради бляскаво бъдеще.

За първи път Мбапе вкара гол в мъжкия футбол на 20 февруари 2016 г. Тогава той носеше фланелката на "Монако" и се разписа срещу "Троа" в среща от 27-ия кръг на Лига 1. Килиан оформи крайното 3:1 за своя тим в 4-ата минута на продължението с шут с левия крак.

За националния отбор първият гол на Мбапе е в петия му мач след дебюта. Той се разписва в квалификацията за световното първенство в Русия през 2018 г. (което впоследствие "петлите" печелят) срещу Холандия. Минутата е 1-ва на продължението на второто полувреме и прави резултата 4:0.

Общо новата звезда на световния футбол има 13 гола за националния тим и 87 за клубните си отбори. Вкарал е 27 с фланелката на "Монако" и 60 с тази на ПСЖ.

Специалистите не пропуснаха веднага да направят сравнение с другите големи звезди - Лионел Меси от "Барселона" и Кристиано Роналдо от "Ювентус". Оказва се, че французинът действа далеч по-бързо от тях.

Меси вкарва своя гол номер 100 в кариерата си на 22 години и 97 дни, докато Роналдо - на 22 години и 356 дни.

По време на мача с Андора, в който дойде юбилейното постижение на Мбапе, той беше само на 20 години и 173 дни.

