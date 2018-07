Младата звезда на Франция Килиан Мбапе спази обещанието си и дари бонуса от спечелването на световната купа на организация, която помага на хоспитализирани деца да спортуват, съобщи нейният президент Себастиан Руфен.

Новината беше потвърдена и от президента на Френската футболна федерация Ноел Льо Грет.

"Имаме много добри отношения с Килиан Мбапе. Понякога имам чувството, че той се радва на тях повече, отколкото те на него", каза още Руфен.

Мбапе получи по 19 хиляди евро за всеки от шестте мача, в които взе участие, както и малко над 300 хиляди евро за световната титла на "петлите".

France's Kylian Mbappe is donating his #WorldCup winnings to a Paris charity https://t.co/TPykedjlMf pic.twitter.com/xA2Of7c8NO