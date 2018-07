Италианецът Маурицио Сари е новият мениджър на "Челси". Това потвърдиха от клуба.

Договорът на 59-годишният специалист е за 3 години. За последно той бе начело на "Наполи", но през март 2018 г. бе заменен от Карло Анчелоти.

Сари за първи път ще води отбор извън родината си.

Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach!



