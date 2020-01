Само защото си прекъснал любовната си връзка с някой, не означава, че не може да му дадеш моден съвет. Както правят Мария Шарапова и Григор Димитров.

Двамата играят на демонстративния турнир "Куйон Класик" в Мелбърн и се засякоха на корта, след като мачът на рускинята и Лаура Зигемунд беше прекъснат заради лошия въздух и преди Григор да победи Борна Чорич.

Шарапова се беше настанила на коментаторското място и обърна внимание на новия екип на Димитров. Българският тенисист беше избрал ярко жълти панталонки и бяла тениска с интересна шарена яка със... скелети.

OMG IM DEAD at this Sharapova and Dimitrov interaction. @Rafalution19 @grigorfanpage @lobdowntheline pic.twitter.com/Z93L9UDm9p