Клаудио Маркизио се разделя с "Ювентус" след 25 години в клуба, обявиха "бианконерите" на официалния си сайт. Двете страни са се съгласили договорът на халфа да бъде прекратен по взаимно съгласие.

32-годишният Маркизио е юноша на "Ювентус" и е част от футболната академия на клуба от 1993 година. Дебютира за торинския гранд през 2005 година. Той има и един сезон в "Емполи" (2007/08).

Маркизио носи "черно-белия" екип в 389 мача, в които отбеляза 37 гола. За националния отбор на Италия има 55 срещи и 5 попадения.

