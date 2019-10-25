Българският волейболен първенец "Марица" Пловдив попадна в група 5 от четвъртия кръг в Шампионската лига, отреди тегленият в София жребий за основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

В групата са руския шампион "Динамо" Москва, френския първенец "Кан", където играе бившата волейболистка на "Марица" Мира Тодорова, както и "Уралочка" Екатеринбург (Русия).

Жребият беше изтеглен за първи път в България. На по-късен етап ще стане ясна програмата за двубоите, а първите срещи ще се играят на 19, 20 и 21 ноември.

Какво още отреди жребият:

Група 1: "Еджзаджъбашъ" (Турция), "Будовлани" (Полша), "Сало" (Финландния) и победителят от двойката "Оломуц" (Чехия) - Химик (Русия)

Група 2: "Вакъфбанк" (Турция), "Локомотив" Калининград (Русия), "Нова Браник" (Словения) и "Савино дел Бене" (Италия)

Група 3: "Игор Горгонзола" (Италия), ЛКС Комерсеокон (Полша), "Алианц" Щутгарт (Германия) и "Фенербахче" (Турция)

Група 4: "Имоко Волей" (Италия), "Нант" (Франция), "Волей Алба-Блаж" (Румъния) и победителят от двубоите между "Партизани" (Албания) и "Обуда" (Унгария)