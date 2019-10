Легендата на световния футбол Диего Марадона отпразнува първата си победа като треньор на аржентинския "Химнасия" по атрактивен начин - със секси танц в съблекалнята пред своите футболисти.

Воденият от Дон Диего тим се наложи с 4:2 над "Годой Коус" и вече не е на последно място в класирането.

След последния съдийски сигнал радостта завладя Марадона, възпитаниците му и феновете. В съблекалнята празненствата бяха на ниво, а треньорът беше атракцията. След появата в социалните мрежи, клипът със сластния танц се превърна в истинска сензация.

Here is Diego Maradona celebrating a first win with his new side, in a typically understated manner. pic.twitter.com/eYTvTpP5m4