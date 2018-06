Мачът между Хърватия и Аржентина поднесе доста въпросителни за формата на гаучосите, които изгубиха с 0:3, а покрай драмата част от забавните моменти на терена останаха незабелязани.

stat

Дни след мача в социалните мрежи се появи кратък клип от спорна ситуация между Марио Манджукич и Хавиер Масчерано. В нея за изненада на всички впечатление не правят отсъжданията на съдията или агресията на футболистите, а... чувството за хумор на един от футболистите.

Спорът между високият 1,90 м Манджукич и Масчерано, който е 1,74 м, се превърна в... битка на два етажа.

Dybala's reaction to Mandzukic roasting Mascherano has made my morning. pic.twitter.com/82dShSwejm