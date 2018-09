"Манчестър Сити" и нападателят Серхио Агуеро ще продължат сътрудничеството си до 2021 г. С новият договор на футболиста се похвалиха от клуба.

Така 30-годишният аржентинец може да направи 10 години при "гражданите", ако изпълни целия си контракт.

Всъщност, договорът на Агуеро е удължен само с 1 година. Старото споразумение бе до 2020 г., а нападателят загатна, че може тогава да си търси нов отбор. От "Сити" обаче побързаха да задържат най-успешния си футболист с нова оферта.

From the very start... @aguerosergiokun's #mancity career has been special.



And there's still more to go! pic.twitter.com/iQ8AMz3p0i