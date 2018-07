Струва ли си да купиш екип на любимия футболен отбор срещу... 207 евро? Пред тази дилема са изправени феновете на "Манчестър Ютайнед".

Повечето от тях останаха втрещени от цената (183 паунда), за която могат да се сдобият с фланелка, шорти и чорапи на "червените дяволи". Реплика на фланелката излиза 73,50 евро, а оригиналът - 125 евро.

Детският комплект струва 56 евро за фланелката плюс още 28 евро за шорти.

Привържениците на "Юнайтед" масово недоволстват в социалните мрежи. Те твърдят, че зад въпросните суми се крие алчност и изнудване на база любовта към отбора. Доста критики са отправени и към дизайна.

Новият екип на "Адидас" е посветен на 140-годишнината от основаването на "Манчестър Юнайтед". На него има мотиви от железопътни релси, което е препратка към оригиналното име на клуба - "Нютън Хийт Ланшир и Йоркшир рейлроуд къмпъни".

