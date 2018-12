Жозе Моуриньо бе уволнен от "Манчестър Юнайтед". Това съобщиха от английския клуб на официалния си сайт.

"Жозе Моуриньо напуска незабавно. Благодарим му за работата тук и му пожелаваме успешно бъдеще", пише в съобщението на "червените дяволи".

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC