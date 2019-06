"Манчестър Юнайтед" представи официално второто си ново попълнение. Това е 21-годишният краен бранител Аарън Уан-Бисака, който идва от тима на "Кристъл Палас" с трансфер на стойност 55 млн. евро.

Младежкият национал на Англия подписа договор за 5 години.

A special delivery for Ole!



It's a pleasure to welcome you to #MUFC, @AWBissaka pic.twitter.com/hHfSmL8JSu