Пол Погба пропусна важна дузпа срещу "Уувърхемптън" и заедно с мениджъра Оле Гунар Солскяер понесоха сериозни критики от различни футболни специалисти и анализатори. "Червените дяволи" имаха възможност да поведат с 2:1, но ударът на французина бе отразен от Руи Патрисио.

Снимка: Reuters

26-годишният полузащитник не успя да се разпише от бялата точка за четвърти път от 11 опита през последните два сезона във Висшата лига. Това е повече от всеки друг футболист в шампионата.

Changing penalty taker might be costly for Man Utd . Rashford scored from spot v Chelsea. So why change ? — Ian Darke (@IanDarke) August 19, 2019

През миналата кампания французинът пропусна 11-метрови наказателни удари срещу "Евертън", "Саутхемптън" и "Бърнли".

От друга страна съотборникът на Погба - Маркъш Рашфорд, никога в кариерата си не е пропускал дузпа.

No player has taken more penalties in the Premier League since the start of last season than Paul Pogba (11).



He's now missed four of them. pic.twitter.com/CAL5L6Kr22 — Squawka Football (@Squawka) August 19, 2019

"И двамата са определени да бият дузпите. Срещу "Челси" Рашфорд беше достатъчно уверен, а сега Пол беше достатъчно уверен", каза Солскяер след края на мача.

"Това е решението. Миналата седмица се получи добре, сега - не. Това е футболът", добави мениджърът на "Юнайтед".

Бившият нападател на "Тотнъм" Гари Линекер написа: "Необяснимо е защо Погба трябва да изпълнява дузпата, след като миналата седмица Рашфорд вкара една срещу "Челси".

Inexplicable that Pogba should take the penalty after Rashford took one and scored last week. As a striker that would absolutely do my head in. Particularly if they miss. — Gary Lineker (@GaryLineker) August 19, 2019

Стан Колимор е категоричен: "Ако си вкарал последната дузпа, изпълняваш следващата. Толкова е просто. Не се коментира".

А бившият футболист на отбора Гари Невил заяви: "Това е "Манчестър Юнайтед", не е томбола!".