Малчуган, поканен да изпълни началния удар на двубоя от френското първенство между "Олимпик" Марсилия и "Рен", се вживя твърде много в ролята си. Фенът, чийто баща е загинал на път за предишен мач на "Стад Велодром", реши направо да се разпише във вратата на гостите.

Вместо да бие център, момчето поведе топката и пробяга половината терен. То бурно изрази радостта си, като свали фланелката си и се плъзна на колене. Изпълнението му бе възнаградено с аплодисменти от трибуните.

Young Marseille fan was just supposed to kick it once... pic.twitter.com/RryFbymMS6