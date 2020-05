Почти 15 години след последния си професионален мач, бившият абсолютен световен шампион по бокс Майк Тайсън показа, че все още не е загубил страховитите си скорост и мощност, които подкосяваха краката на съперниците му на ринга.

Преди около седмица 53-годишната легенда обяви, че се завръща към бокса, като смята чрез серия от благотворителни мачове да помогне на бездомни и хора, които са страдали от наркотична зависимост.

Той вече се готви с треньор, а с видео в социалните мрежи, се похвали, че е "лошо момче завинаги" чрез впечатляваща комбинация от удари.

I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm