Мохамед Салах със сигурност ще помни вечерта на 29 март. И то не с добро! Звездата на Египет не успя да класира своя тим за световното първенство в Катар, след като пропусна дузпа. За сметка на това на финалите на най-важния международен турнир ще гледаме Сенегал.

Двата тима си размениха по една победа с 0:1 в редовните времена на двата мача. Така се наложи футболистите да изпълнят дузпи, а за Салах това беше истинско мъчение.

Капитанът на Египет беше тероризиран от... зелени лазери. Агитката не Сенегал не го пожали и преди изпълнението светеше в тялото и очите му, за да го разконцентрира. И явно успя! Ударът му премина над напречната греда.

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers.



Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu