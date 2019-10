Срещата от четвъртия квалификационен кръг в турнира за ФА Къп в Англия между "Харингей Бороу" и "Йолвил" беше прекратена в 60-ата минута заради обидни скандирания на расистка основа.

Само дни след като мачът на националния тим на Англия срещу България в София беше спиран два пъти заради подобни подвиквания от трибуните, футболната асоциация на Острова трябваше да прекрати срещата, играна в Лондон.

В 64-ата минута мениджърът на "Харингей Бороу" реши да изкара отбора си от терена, след като вратарят Валери Дъглас Пайетат, на който му предстоеше да пази изпълнение на дузпа, се оплака от неприятни скандирания по негов адрес от агитката зад вратата, както и хвърляни към него бутилки и плюене.

Защитникът Коби Роу опита да защити своя съотборник, но и той стана жертва на расизъм.

Веднага сред публиката влезе охрана, за да идентифицира откъде идват неприятните скандирания.

"Нямаше начин да оставя това да продължи. Не ми пука дали ще ме накажат", заяви треньорът на "Харингей Бороу".

