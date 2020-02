Кристиано Роналдо вече има 1000 мача в професионалната си кариера! Това се случи, след като започна като титуляр за "Ювентус" при гостуването на СПАЛ в мач от 25-ия кръг в италианското първенство.

35-годишният Роналдо е с 836 мача на клубно ниво и 164 с националния отбор на Португалия. До момента е отбелязал 724 гола.

Според италианците, мачовете на Роналдо са 998, а не 1000. Това е защото две от срещите му са за дубъла на "Спортинг".

В родината на нападателя обаче уточняват, че тези две срещи са изиграни в професионалния футбол, във втората местна лига и идват след дебюта му за първия състав. Така че - броят се!

Феноменалната кариера на петкратния носител на "Златната топка" започва в "Спортинг" Лисабон. Той изиграва 31 мача между 2002 и 2003 година, преди да осъществи трансфера си в "Манчестър Юнайтед". Тогава той е 18-годишен.

След шест сезона и 292 мача с екипа на "червените дяволи", Роналдо преминава в "Реал" Мадрид. Той остава на "Бернабеу" до лятото на 2018-а, като междувременно изиграва 438 мача. Трансферът му в "Ювентус" обаче разтърси световния футбол, а вече два сезона на Апенините той подобрява постижение след постижение.

Засега има 52 гола в 73 мача за "бианконерите".

Забележително е, че с напредването на годините формата на Роналдо не само не спада, но и се подобрява.

През сезон 2006/07 за първи път отбелязва повече от 20 гола в една кампания. За "Реал" Мадрид Роналдо вкарва 540 от 724-те си попадения.

