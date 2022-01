Кубинският ветеран в тежка категория в професионалния бокс Луис Ортис постигна победа над своя съперник Чарлс Мартин на гала вечер в щата Флорида.

Той успя да нокаутира своя съперник в шестия рунд. Така активът му вече е 33 победи (28 с нокаут) и 2 загуби.

Двамата започнаха мача предпазливо, но още в първия рунд Мартин падна два пъти. Първо беше настъпен от своя опонент, а след това на сметката на Ортис беше записан нокдаун.

В четвъртия рунд 42-годишният кубинец се оказа в нокдаун след силен удар на Мартин.

Развръзката настъпи в шестата част, когато Ортис успя да вкара мощно кроше в главата на съперника. Мартин видимо загуби представа къде се намира, а съдията сложи край на мача и вдигна ръката на кубинеца.

