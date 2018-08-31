"Лудогорец" ще играе с "Байер" Леверкузен, "Цюрих" и АЕК Ларнака в групите на Лига Европа. Това определи жребият, теглен в Монте Карло.
Българският тим попадна в първа група.
Това е трето участие на българския шампион в групите на втория по сила международен европейски клубен турнир. Тази година разградчани бяха във втора урна заради високия си коефициент.
Най-доброто постижение на тима в турнира е 1/8-финал през сезон 2013/2014.
Груповата фаза на турнира ще се проведе от 20 септември до 13 декември, а финалът е на 29 май 2019 г. на Олимпийския стадион в Баку.
Ето и всички групи в турнира:
1-ва група
"Байер" Леверкузен
"Лудогорец"
"Цюрих"
АЕК Ларнака
2-ра група
"Ред Бул" Залцбург
"Селтик"
"Лайпциг”
"Розенборг"
3-та група
"Зенит"
"Копенхаген"
"Бордо"
"Славия" Прага
4-та група
"Андерлехт"
"Фенербахче"
"Динамо" Загреб
"Спартак" Търнава
5-а група
"Арсенал"
"Спортинг" Лисабон
"Карабах"
"Ворскла" Полтава
6-а група
"Олимпиакос"
"Милан"
"Бетис"
"Дюделанж"
7-а група
"Виляреал"
"Рапид" Виена
"Спартак" Москва
"Рапид" Виена
8-а група
"Лацио"
"Олимпик" Марсилия
"Айнтрахт"
"Аполон" Лимасол
9-а група
"Бешикташ"
"Генк"
"Малмьо"
"Сарпсборг 08"
10-а група
"Севиля"
"Краснодар"
"Стандард" Лиеж
"Акхисар" Беледиеспор
11-а група
"Динамо" Киев
"Астана"
"Рен"
"Яблонец"
12-а група
"Челси"
ПАОК
БАТЕ Борисов
"МОЛ Види"