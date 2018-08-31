"Лудогорец" ще играе с "Байер" Леверкузен, "Цюрих" и АЕК Ларнака в групите на Лига Европа. Това определи жребият, теглен в Монте Карло.

Българският тим попадна в първа група.

Това е трето участие на българския шампион в групите на втория по сила международен европейски клубен турнир. Тази година разградчани бяха във втора урна заради високия си коефициент. 

Най-доброто постижение на тима в турнира е 1/8-финал през сезон 2013/2014.

Груповата фаза на турнира ще се проведе от 20 септември до 13 декември, а финалът е на 29 май 2019 г. на Олимпийския стадион в Баку.

Снимка: uefa.com

Ето и всички групи в турнира:

1-ва група 

"Байер" Леверкузен

"Лудогорец"

"Цюрих"

АЕК Ларнака

 

2-ра група 

"Ред Бул" Залцбург

"Селтик"

"Лайпциг”

"Розенборг"

 

3-та група 

"Зенит"

"Копенхаген"

"Бордо"

"Славия" Прага

 

4-та група 

"Андерлехт"

"Фенербахче"

"Динамо" Загреб

"Спартак" Търнава

 

5-а група 

"Арсенал"

"Спортинг" Лисабон

"Карабах"

"Ворскла" Полтава

 

6-а група 

"Олимпиакос"

"Милан"

"Бетис"

"Дюделанж"

 

7-а група 

"Виляреал"

"Рапид" Виена

"Спартак" Москва

"Рапид" Виена

 

8-а група 

"Лацио"

"Олимпик" Марсилия

"Айнтрахт"

"Аполон" Лимасол

 

9-а група 

"Бешикташ"

"Генк"

"Малмьо"

"Сарпсборг 08"

 

10-а група 

"Севиля"

"Краснодар"

"Стандард" Лиеж

"Акхисар" Беледиеспор

 

11-а група 

"Динамо" Киев

"Астана"

"Рен"

"Яблонец"

 

12-а група 

"Челси"

ПАОК

БАТЕ Борисов

"МОЛ Види"