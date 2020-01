Когато Ник Кирьос е на корта, мачът никога не е спокоен! Лошото момче на австралийския тенис отново показа характер, този път по време на срещата от третия кръг на Откритото първенство на родината му - първия турнир от Големия шлем за годината.

От другата страна на корта беше руснакът Карен Хачанов, който в крайна сметка загуби след епично зрелище в 5 сета. Австралийската публика се радваше искрено на победата с 6:2, 7:6(5), 6:7(6), 6:7(7), 7:6(10:8) на Кирьос.

Само че напрежението преди мача беше толкова голямо, че се стигна до... бой на трибуните. Много рядко виждаме тенис почитателите да си разменят юмруци. Този път обаче на "Мелбърн Арена" стана горещо. Двама почитатели се сбиха за кратко, което доведе до намесата на полицията. Един от тях беше изведен от трибуните, докато публиката скандираше "Навън! Навън!".

Организаторите на турнира започнаха разследване на скандалното поведение, като все още не е ясно дали спорът е възникнал заради място на трибуните или на тенис тема.

На самия корт също беше горещо и очаквано заслуга за това имаше Кирьос. Австралиецът се скара със съдията в края на четвъртия сет и не се посвени да го попита: "Ти глупав ли си?".

There's never a dull moment with @NickKyrgios on court



First he plays an unnecessary failed tweener, then drama follows as he argues with the umpire over his bleeding hand



Watch the #AusOpen LIVE

Eurosport 1 and 2

Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/eXNEsSPmbe