Суперзвездата на NBA Леброн Джеймс се присъедини към тима на "Лос Анджелис Лейкърс". Новината идва три дни, след като Краля напусна родния Кливланд за втори път в кариерата си.

Договорът на Леброн с "Лейкърс" е за срок от 4 години на обща стойност 154 милиона долара. Джеймс напуска "Кливланд" след три сезона, през които два пъти направи "кавалерите" носители на титлата, но дори майсторството му не беше достатъчно да спре хегемонията на "Голдън Стейт" през последните 2 години. В опит да преследва още трофеи трикратният най-добър играч във финалите на Националната баскетболна лига избра да отпътува за Лос Анджелис.

"Лейкърс" не са покорявали върха в Националната баскетболна асоциация от 2010 г,, когато в отбора властваше суперзвездата Коби Брайънт. Сега в "Града на ангелите" започва ерата на новия "крал". В новия клуб считаният за един от най-добрите баскетболисти на нашето съвремие Леброн Джеймс беше поздравен именно от другия най-велик - Коби. В Twitter легендата на Лейкърс написа: Добре дошъл в семейството, Джеймс!

Welcome to the family @KingJames #lakers4life #striveforgreatness @JeanieBuss @MagicJohnson and RP well done!!!