Четвъртфиналът между "Ливърпул" и "Астън Вила" от Карабао Къп ще се проведе в четвъртък, 17 декември, само един ден преди участието на тима на световното клубно първенство в Катар. В резултат на това от клуба обявиха, че ще играят с два различни състава.

"Клубът би искал да използва тази възможност, за да подчертае, че макар това да не е идеален сценарий, постигнатият резултат е съобразен с интересите на турнира, останалите клубове и самите нас като единствен мотивиращ фактор", заявиха на официалния си сайт мърсисайдци.

Our #CarabaoCup quarter-final tie at @AVFCOfficial will take place on Tuesday 17th December. https://t.co/XyxwTy3wbB