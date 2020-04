Ръководството на "Ливърпул" реши да пусне в принудителен отпуск част от персонала си. От клуба обявиха, че засегнатите ще получат пълните си заплати за този период, като 80% от възнагражденията ще бъдат покрити от държавата, според новата схема, с която правителството реши да подкрепи бизнеса в ситуацията на пандемия.

"Искахме да намерим решение, което подсигурява работните места на служителите в тази безпрецедентна криза. Продължаваме да сме ангажирани по въпроса за намаляване на заплатите в периода, в който не се играят мачове. Тези решения са сложни и процесът продължава", гласи част от изявлението на ръководството на мърсисайдци.

Това решение обаче бе силно разкритикувано от бившите играчи на тима Джейми Карагър и Стан Колимор.

"Юрген Клоп показа съпричастност към целия персонал заради пандемията, играчите от първия отбор подкрепят решението на Висшата лига за намаляване на заплатите. Но цялото уважение и добра воля са изгубени - това е жалко "Ливърпул", написа гневният Карагър в "Туитър".

Jurgen Klopp showed compassion for all at the start of this pandemic, senior players heavily involved in @premierleague players taking wage cuts. Then all that respect & goodwill is lost, poor this @LFC https://t.co/9bE8Rw1veE

Стан Колимор е още по-краен: "Смятам, че всеки един фен на "Ливърпул" ще е отвратен от това, че клубът разпуска персонала. Това просто не е правилно. Приятели футболни фенове, помощта на държавата е за малкия бизнес, който трудно ще оцелее сега. Всеки собственик на клуб във Висшата лига притежава сериозно състояние, тогава защо не накарате собствениците да бръкнат в джобовете си?", пита Колимор.

Fellow football fans, furlough is for small business staff to keep those small businesses from going bump!



Every Premier League owner has serious cash, and make money from skyrocketing values of clubs, so what aren't you getting about YOUR owners dipping into THEIR pocket?