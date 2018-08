"Ливърпул" предаде Мохамед Салах на полицията заради употреба на мобилен телефон по време на шофиране. До безпрецедентната постъпка на мърсисайдския клуб се стигна, след като нарушението на египтянина бе заснето от фенове, а кадрите започнаха да циркулират в мрежата.

В понеделник сутринта Салах и съотборниците му провели възстановителна тренировка на клубната база, на която присъствали и много фенове. След заниманието голмайсторът на Висшата лига за изминалия сезон е заснет да ползва молбилня си телефон в автомобила си, който е бил наобиколен от деца, които искат да привлекат вниманието му.

Liverpool striker Mo Salah has been referred to the police by his club after he was apparently filmed using a mobile phone at the wheel of his car. pic.twitter.com/dLxO0AiLfj

Полицията в Ливърпул разпространи информация, че е получен сигнал за футболист, който използва мобилен телефон, докато шофира. Говорител на клуба обяви, че ситуацията е била обсъдена с играча, след което органите на реда са били информирана за видеото и обстоятелствата, при които е заснето. Повече коментари по случая няма да бъдат правени, а въпросът ще бъде разглеждан като вътрешна работа на клуба.

We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know