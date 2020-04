Ръководството на "Ливърпул" е променило решението си и няма да се възползва от възможността, която предлага правителството на Великобритания за подпомагане на бизнеса в условията на финансовата криза, предизвикана от пандемията от коронавирус.

Преди дни лидерите във Висшата лига обявиха, че ще пуснат част от персонала си (без играчите и треньорите) в принудителен отпуск. По този начин 80% от заплатите им щяха да се изплатят от държавата.

Заради тази стъпка мърсисайдци бяха остро критикувани, дори от бившите си футболисти Джейми Карагър и Стан Колимор.

На официалния сайт на "Ливърпул" беше публикувано съобщение от изпълнителния директор Питър Муур, който се извини за действията на ръководството.

#LFC chief executive officer Peter Moore has issued the following letter to supporters. https://t.co/QB30hZJX9T

"Миналата седмица взехме грешно решение и съжаляваме за него. Въпреки факта, че бяхме в стабилна позиция преди тази криза, нашите приходи бяха намалени, докато разходите ни остават. И както в почти всеки сектор в обществото, има голяма несигурност и притеснения за настоящето и бъдещето ни", се казва в него.

Карагър беше сред първите, които приветстваха новото решение на клуба.

Well done @PeterMooreLFC @LFC a big mistake initially & thankfully now it’s been put right. https://t.co/PdQlODEdsC