Вече месец футболните терени в Англия са пусти и не са използвани за мачове. За това пък те са перфектна "основа" за послания, от която се възползва лидерът в класирането на Висшата лига - "Ливърпул".

Мърсисайдци изписаха на терена на "Анфийлд" 7 букви - NHS YNWA.

Или "разкодирано": Национална здравна служба, Никога няма да сте сами ("You'll Never Walk Alone" е химнът на "Ливърпул").

Heroes



Thank you to all the @NHSuk workers and health professionals on the front line for their bravery and selflessness



YNWA