Звездата на футболния "Пари Сен Жермен" Лионел Меси е заразен с коронавирус. Това съобщават от самия клуб на своя официален сайт.

Четирима са играчите, дали положителен тест в клуба след кратката пауза около Нова година - Меси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала. Всички те са поставени под карантина. Един служител от щаба също е в изолация заради положителен тест.

За последно парижани играха на 22 декември, когато направиха 1:1 с "Лориан". Тимът има мач утре (3 януари) от 1/16-финалите за Купата на Франция срещу "Ван".

Това е първият път, в който официално е обявено, че Лионел Меси е заразен с коронавирус. Преди участието му с Аржентина на Копа Америка през 2021 г. той би трябвало да е бил ваксиниран с доза от китайската "Синовак".

Меси прекара паузата около празниците в родината си заедно със семейството си. В социалните мрежи се появи видео, на което ясно се вижда как аржентинецът се забавлява в ритъма на музиката заедно със своята съпруга Антонела.

