Какво е чувството сутрин да отвориш очи и да видиш... най-големия си враг на терена? Питайте Лионел Меси!

Аржентинският капитан ще има тази възможност, докато се подготвя за срещата от осминафиналите на световното първенство срещу Франция. Срещу хотела на гаучосите в град Казан, грее лика на огромен... Кристиано Роналдо.

Точно така! На стената на съседната сграда португалецът, който спори с Меси за титлата "Любимец на феновете" и "Най-добър футболист в света в момента", е изобразен с ярки краски и всяка сутрин до 30 юни, когато е осминафиналът, ще посреща аржентинците.

Той бе нарисуван на триетажния жилищен блок по време на Купата на конфедерациите, която се проведе в Русия през 2017 г. и бе генерална репетиция за страната-домакин на Мондиала.

В същия хотел, в който в момента са настанени аржентинците, се подвизаваха европейските шампиони.

For the Confederations Cup last year, a mural of Ronaldo was put up on the hotel where Portugal were staying.



Messi and Argentina will be staying at the same hotel this weekend, and the mural is still here. pic.twitter.com/7XOZxzdrei