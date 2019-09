Брайма Сункар Дабо вече е герой. Лекоатлетът от Гвинея-Бисау показа най-красивото лице на спорта - феърплея.

В бягането на 5000 м на започналото днес световно първенство по лека атлетика в Доха, Дабо пожертва собственото си време, за да помогне на съперника си Джонатан Бъзби да финишира.

Водещите бегачи отдавна бяха пресекли финалната линия, а видимо изтощеният Бъзби имаше нищожни шансове да завърши. Тогава Дабо стопли сърцата на феновете по трибуните и на всички зрители пред екраните. Той реши да помогне на Бъзби да стигне до края.

Sport Unites



Braima Suncar Dabo of Guinea-Bissau helps Jonathan Busby of Aruba across the line after helping him through the final lap of the 5000m heat at @IAAFDoha2019.



An incredible show of sportsmanship at the #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/qHQhSvSFdx