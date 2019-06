Според мнозина финалът в Шампионската лига между "Ливърпул" и "Тотнъм" не беше нищо особено като качество на игра и представяне от двата тима. Но историята ще помни шампионите... и завръщането на мърсисайдци на европейския трон.

В Мадрид "Ливърпул" спечели шести трофей и първи от 2005 г. и хвърли в екстаз милионите си фенове, легендите на клуба и дори играчи, които са недолюбвани от привържениците на тима.

Всички те са доволни от отбора, в който се е превърнал "Ливърпул" под ръководството на Юрген Клоп.

Честитките в социалните мрежи заваляха с последния съдийски сигнал. Съвсем очаквано бившите капитани на тима Стивън Джерард и Джейми Карагър бяха сред най-щастливите от триумфа на "червените".

View this post on Instagram 6 times A post shared by Steven Gerrard (@stevengerrard) on Jun 1, 2019 at 4:15pm PDT

I love this club@LFC

What a manager we have pic.twitter.com/xNXr06JSl1 — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) June 1, 2019

For all the awful tweeters I’ve had since we lost the leagueHave itim partying now folks ynwa pic.twitter.com/9iU6SsHu63 — John Aldridge (@Realaldo474) June 1, 2019

Has been emotional to watch @LFC lift it for the 6th time “LIVE” at the @Metropolitano

CONGRATS to all Liverpool FAMILY!!#YNWA Get in!!pic.twitter.com/iQ80sAmgyR — Pepe Reina (@PReina25) June 1, 2019

Crowned king of Europe X6 in my home @Metropolitano So happy for everyone at the club, staff, players and supporters. Big congratulations @LFC . Well deserved #YNWA pic.twitter.com/43aX85a5Jb — Fernando Torres (@Torres) June 1, 2019

Congratulations to this historic club!! Very well deserved champions of Europe! So many people off the pitch at the club will enjoy this night! #YNWA pic.twitter.com/T2EzOlX2LJ — Christian Benteke (@chrisbenteke) June 1, 2019

So deserved

What a season — Peter Crouch (@petercrouch) June 1, 2019