Звездата на НБА - Леброн Джеймс, за пореден път доказа, че е модел за подражание на и извън паркета. Новото попълнение на "Лос Анджелис Лейкърс" откри училище за деца в риск в родния си град Акрън.

Училището на баскетболиста ще има по-дълга учебна година, както и по-дълги учебни дни. Повече от 40 служители ще помагат на децата да подобрят образованието си и да израснат като личности.

Родителите на децата в риск, които не са завършили средното си образование, също ще получат необходимата помощ от фондацията на баскетболисти и училището, за да вземат дипломи.

Плановете на Джеймс и екипа му са до 2029 година над 1200 ученици да преминат през училището и да направят следващата стъпка към колежа.

"Вълненията преди първия учебен ден са истински! Това ще бъде един от най-великите дни в живота ми, ако не и най-великият. Това кльощаво хлапе от Акрън, което пропусна 83 учебни дни в четвърти клас, определено имаше големи мечти. Големи мечти за децата от Акрън, които да получат всичко, от което се нуждаят, за да открият своята страст, да се отплатят на обществото и да променят света. Такава е целта на това училище. Такива са хората. Акрън е такъв. В нашата фондация винаги сме си поставяли големи цели, а няма нищо по-голямо от това откриване, докато не започнем да мечтаем за следващото нещо. Невероятно горд и развълнуван съм за всички тези деца и за Акрън", написа Джеймс в Туитър.

The jitters before the first day of school are real right now!!! Tomorrow is going to be one of the greatest moments (if not the greatest) of my life when we open the #IPROMISE School. This skinny kid from Akron who missed 83 days of school in the 4th grade had big dreams... https://t.co/PwmRaHRfng