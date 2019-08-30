"Лацио", "Селтик", "Рен" и "Клуж" оформиха "групата на смъртта" в Лига Европа. Четирите отбора ще се борят за 2 места в елиминациите.

"Арсенал" също ще има трудна задача в групите. В четворката на лондонския гранд са "Айнтрахт" Франкфурт, "Стандард" Лиеж и португалския "Витория".

"Манчестър Юнайтед" ще трябва да пристигне в Белград, за да играе срещу "Партизан". В четворката са още "Астана" и АЗ Алкмаар.

Ето и всички групи в Лига Европа за сезон 2019/2020:

Група A: "Севиля" (Испания), АПОЕЛ (Кипър), "Карабах" (Азербайджан), "Дюделанж" (Люксембург)

Група B: "Динамо" Киев (Украйна), "Копенхаген" (Дания), "Малмьо" (Швеция), "Лугано" (Швейцария)

Група C: "Базел" (Швейцария), "Краснодар" (Русия), "Хетафе" (Испания), "Трабзонспор" (Турция)

Група D: "Спортинг" (Португалия), ПСВ Айнховен (Холандия), "Розенборг" (Норвегия), ЛАСК (Австрия)

Група E: "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия), "Рен" (Франция), ЧФР Клуж (Румъния)

Група F: "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" Франкфурт (Германия), "Стандарт" Лиеж (Белгия), "Витория" (Португалия)

Група G: "Порто" (Португалия), "Йънг Бойс" (Швейцария), "Фейенорд" (Холандия), "Рейнджърс" (Шотландия)

Група H: ЦСКА Москва (Русия), "ЛУДОГОРЕЦ" (БЪЛГАРИЯ), "Еспаньол" (Испания), "Ференцварош" (Унгария)

Група I: "Волфсбург" (Германия), "Гент" (Белгия), "Сент Етиен" (Франция), "Олександрия" (Украйна)

Група G: "Рома" (Италия), "Борусия" Мьонхенгладбах (Германия), "Истанбул ББ" (Турция), "Волфсбергер" (Австрия)

Група K: "Бешикташ" (Турция), "Брага" (Португалия), "Уулвърхептън" (Англия), "Слован" Братислава (Словакия)

Група L: "Манчестър Юнайтед" (Англия), "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сърбия), АЗ Алкмаар (Холандия)