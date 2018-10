Кун Теменужков вкара първия си гол за отбора на "Лийдс" до 23 години през настоящия сезон. Българският нападател се разписа при загубата с 1:3 от "Саутхемптън" в среща от Премиър Лийг Къп.

19-годишният Теменужков бе точен в 61-ата минута и изравни резултата. Домакините обаче се мобилизираха и след това вкараха още 2 попадения за своя успех.

| #LUFC U23s are currently holding @SouthamptonFC to a 1-1 draw, after Kun Temenuzhkov grabbed an equaliser for The Whites pic.twitter.com/GYuUaawA9l