Собственикът на "Локомотив" Пловдив Христо Крушарски коментира в типичния си стил появилата се през изминалата нощ информация, че футболисти на клуба са с положителни проби за COVID-19.

Според местния "Трибуна Пловдив" с коронавирус са двама играчи на носителя на Купата на България - Бирсент Карагерен и Илко Пиргов, а съмнения има и за трети, чието име остава неразкрито.

Пред bTV Крушарски заяви, че все още е рано да се каже дали има заразени.

"Още нищо не е вярно, докато не се потвърди... Има 25 заразени! Стига с тия глупости, стига с тая паника. Няма нищо още.", коментира собственикът на "Локомотив".

Очевидно подразнен от въпросите, той завърши разговора с: "Аз съм болен от COVID-19 и разпускам заразата навсякъде!", след което затвори телефона.